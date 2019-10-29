BİM 29 Ekim 2019! BİM'de salı günü neler var? O ürünler dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM marketler 29 Ekim kataloğuyla indirimli ürünlerin listesini açıklamıştı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Haftanın indirimlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel kataloğu araştırmaya başladı. BİM'de haftanın indirimleri neler? Salı günü hangi ürünler satışa çıktı? İşte 29 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
29.10.2019 10:22
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