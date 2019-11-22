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BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma indirimlerini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Efsane ürünlerin yer aldığı cuma indirimleri züccaciye, tesktil ve elektornik ürünlerden oluşuyor. İşte BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu...

22.11.2019 10:11 - Son Güncelleme: 22.11.2019 10:11
BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna ait indirimler satışa çıktı. Yeni kampanya dönemine ait BİM aktüel ürünleri araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Cuma indirimleri arasında elektronik, züüccaciye ve tekstil ürünleri yer alıyor. Peki, 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 22 Kasım 2019 Cuma günü BİM marketlere gidecek olan müşterileri neler bekliyor? İşte cevaplar:

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

Vestel Venüs Go Cep Telefonu

• 2 Yıl Vestel Türkiye garantili

• Quad-Core Snapdragon 212

• Arka Kamera 8 Mp

• Ön Kamera 5 Mp

• Arka Flaş

• 5,00" Ekran Boyutu

• 4,5 G

• Batarya 2350 mAh

• Dahili Hafıza 8 GB

• Ram 1GB

• Android 8.1 Oreo

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

Dik Durabilen Süpürge Piccadily

• 1 litre toz haznesi

• Boomerang yer aparatı

• Sert zemin aparatı

• İyileştirilmiş ses seviyesi (79 DB)

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

3 Katlı Ayakkabılık

• Ceviz renk gövde

• Beyaz renk kapaklar

• CE Sertifikalı suntalam

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

Katlanır Yatak

• Katlanabilir pratik yaylı yatak

• Hem puf, hem koltuk, hem de tek kişilik yatak olabilme özelliği

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