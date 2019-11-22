BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak

BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna ait indirimler satışa çıktı. Yeni kampanya dönemine ait BİM aktüel ürünleri araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Cuma indirimleri arasında elektronik, züüccaciye ve tekstil ürünleri yer alıyor. Peki, 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 22 Kasım 2019 Cuma günü BİM marketlere gidecek olan müşterileri neler bekliyor? İşte cevaplar: