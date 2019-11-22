BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de efsane ürünler cuma indirimlerine damga vuracak
BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma indirimlerini merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Efsane ürünlerin yer aldığı cuma indirimleri züccaciye, tesktil ve elektornik ürünlerden oluşuyor. İşte BİM 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu...
22.11.2019 10:11
- Son Güncelleme: 22.11.2019 10:11
BİM 22 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna ait indirimler satışa çıktı. Yeni kampanya dönemine ait BİM aktüel ürünleri araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Cuma indirimleri arasında elektronik, züüccaciye ve tekstil ürünleri yer alıyor. Peki, 22 Kasım 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 22 Kasım 2019 Cuma günü BİM marketlere gidecek olan müşterileri neler bekliyor? İşte cevaplar:
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