BİM 19 Nisan 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Sürpriz ürünler...
BİM 19 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. BİM'in her cuma müşterilerine sunduğu indirimli ürünler arasında birçok fırsatlar yer alıyor. 19 Nisan'da satışa çıkacak aktüel ürünler listesinde ise tablet, yazıcı, drone corby, çamaşır makinesi, PS4 500GB ve Red Dead Redemption 2 dikkat çekiyor. Peki, BİM'de cuma günü neler olacak? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü sürpizleriyle müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM birçok aktüel ürüne yer vermiş gözüküyor. Her kategoriden ürünün yer aldığı katalogda, teknoloji severler için tablet, smart saat, mobil oyun joystick fanlı & powerbank, drone gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Otomatik kalkış ve iniş özellikli, havada sabit durabilen, fotoğraf ve video çekme özellikli, kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefonlar ile uçabilmesiyle dikkat çeken 2 yıl garantili Corby Drone 249 TL. Sim kart desteğine sahip, 8GB dahili hafızalı, 1 GB ramli, arka ve ön kameralı Reeder M7S Tablet 299 TL.
Baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındıran, 2 yıl garantili olarak satışa sunulan HP Wi-Fi Yazıcı 175 TL. Android telefonlarla tam uyumlu oarak çalışabilen, arama cevaplama ve reddetme özellikli, LCD dokunmatik ekrana sahip Smart Saat 99 TL. Trust 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. Sporcu Kulaklık 49,90 TL. Karaoke Mikrofon 59,90 TL.
Soğutucu fan özelliği sayesinde aşırı ısınmayı engelleyen dahili powerbanka sahip Mobil Oyun Joystick 49,90 TL.Hareket Sensörlü Led Lamba 55,90 TL. Araç İçi Mıknatıslı Telefon Tutucu 12,50 TL. Kingston 32GB USB Bellek 25,90 TL. Kingston 32GB Micro SD Kart 25,90 TL. Tam aydınlatmalı üst kısıma sahip, mouse hız seçim düğmeli, her iki el ile kullanıma uygun olarak tasarlanmış Trust Gaming Mouse ve Mouse Pad 39,90 TL.