BİM 19 Nisan 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Sürpriz ürünler...

19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü sürpizleriyle müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM birçok aktüel ürüne yer vermiş gözüküyor. Her kategoriden ürünün yer aldığı katalogda, teknoloji severler için tablet, smart saat, mobil oyun joystick fanlı & powerbank, drone gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 19 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...