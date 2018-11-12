BİM 13 Kasım aktüel ürünler! BİMde bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?

BİM 13 Kasım aktüel ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak?
BİM 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. BİM marketler tarafından yayınlanan listede gıda ürünlerine ağırlık verildi. En dikkat çekici ürünler arasında ise Simbat 500 gr. antep fıstığı yer alıyor. Antep fırstığı 34,95 TL'den satılacak. 500 gr. kavrulmuş fındık ise 22,95'ten bakılacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılacak? İşte 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 15:27:31
DİĞER GALERİLER