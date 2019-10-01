BİM 1 Ekim 2019: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte BİM salı kampanyaları
BİM 1 Ekim 2019 tarihli aktüel ürünler listesi merak ediliyordu. Haftanın salı günü indirimlerini araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Kozmetik ürünlerden oluşan BİM aktüel ürünler kataloğunda toplam 22 ürün bulunuyor. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 1 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
01.10.2019 07:28
- Son Güncelleme: 01.10.2019 07:28
1 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler listesi bugün satışa çıkıyor. Sürpriz ürünlerin yer aldığı salı indirimlerinde kozmetik ürünleri dikkat çekiyor. Toplam 22 ürünün bulunduğu BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 1 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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