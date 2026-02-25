CANLI YAYIN
Bilişim ve güvenlik görevlisi kadroları açıldı: Üniversiteler sözleşmeli personel arıyor!

Türkiye'de kamu kurumlarında personel alımları devam ederken iki üniversite yeni ilan yayımladı. Bingöl Üniversitesi sözleşmeli personel ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyururken, Yıldız Teknik Üniversitesi ise bilişim alanında görev yapacak sözleşmeli personel istihdam edecek.

Bingöl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuruları 6 Mart 2026 tarihine kadar alacak. Yıldız Teknik Üniversitesi ise sözleşmeli bilişim personeli için başvuruları 11 Mart Çarşamba gününe kadar Kariyer Kapısı üzerinden kabul edecek.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KPSS PUANIYLA PERSONEL ALACAK

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında üniversitenin merkez ve bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım sürecinde adaylara yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirme işlemleri 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak ve en yüksek puandan başlanarak sıralama oluşturulacak.

Başvurular 25 Şubat 2026 tarihinde başladı ve6 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.Adayların başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla tamamlaması gerekiyor.

Başvurusunu tamamlayan adayların ayrıca sistemden indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 9 Mart 2026 saat 17.00'ye kadar Bingöl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Ön değerlendirme sonuçlarının 13 Mart 2026'da, nihai sonuçların ise 24 Mart 2026'da açıklanacağı bildirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR BULUNUYOR

İlanda koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için bazı ek kriterler de yer aldı.

Buna göre adayların geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda ise en az 165 cm boy şartı aranıyor. Ayrıca boy ile kilo arasında belirlenen aralıkta fark bulunması şartı bulunuyor.

Üniversite yönetimi, işe alınacak personelin ihtiyaç doğrultusunda üniversitenin merkez ve ilçelerdeki birimlerinde görevlendirilebileceğini de duyurdu.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı.

Alım süreci 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yürütülecek ve adaylar yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Başvurular 11 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İKİ FARKLI BİLİŞİM KADROSU İÇİN ALIM YAPILACAK

İlanda iki farklı pozisyon yer aldı. Buna göre üniversite;

1 Sistem Uzmanı (Linux)

2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için personel alımı gerçekleştirecek.

Sistem uzmanı pozisyonu için Linux sunucu yönetimi, ağ yönetimi ve sanallaştırma teknolojileri konusunda deneyim aranırken; kıdemli yazılım geliştirme uzmanı kadrosu için .NET, C#, mikroservis mimarileri ve büyük ölçekli yazılım sistemleri konusunda en az 5 yıllık tecrübe şartı bulunuyor.

KPSS VE YABANCI DİL PUANI DİKKATE ALINACAK

Başvuruların ardından adaylar, KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'u esas alınarak sıralanacak. Her pozisyon için en yüksek puanlı adaylardan 10 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Başarı sıralamasına göre belirlenen adaylarla sözleşme imzalanacak.

Sonuçlar Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

