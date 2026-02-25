BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ KPSS PUANIYLA PERSONEL ALACAK

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında üniversitenin merkez ve bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım sürecinde adaylara yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. Yerleştirme işlemleri 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak ve en yüksek puandan başlanarak sıralama oluşturulacak.

Başvurular 25 Şubat 2026 tarihinde başladı ve6 Mart 2026 mesai bitimine kadar devam edecek.Adayların başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla tamamlaması gerekiyor.

Başvurusunu tamamlayan adayların ayrıca sistemden indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 9 Mart 2026 saat 17.00'ye kadar Bingöl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Ön değerlendirme sonuçlarının 13 Mart 2026'da, nihai sonuçların ise 24 Mart 2026'da açıklanacağı bildirildi.