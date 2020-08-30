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Bilimsel olarak da kanıtlandı! Bu besinleri yiyen mutluluk saçıyor

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Bazı besinler serotonin seviyesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda doğal antidepresan görevi de görür. Bu tür besinlerin ne olduğu bilimsel olarak açıklandı! İşte yiyince mutlu eden besinler...

30.08.2020 09:27 - Son Güncelleme:
Bilimsel olarak da kanıtlandı! Bu besinleri yiyen mutluluk saçıyor

Kişinin ruh halini, iştah ve duygu durumlarını etkileyen serotonin, endorfin gibi nörotransmitterler beyin ve bağırsaklarda bulunur.
Serotonin eksikliğinde kişi depresif ve yorgun olur. Stres, düşük kan şekeri ve regl dönemlerinde seviyesi düşen hormon, iştah mekanizması ile de yakından ilişkilidir. Mesela güneş ışığında serotonin miktarı fazladır, kış aylarında ise az. Yazın içimizin kıpır kıpır olması ve iştahın kış aylarına oranla azalması bundandır.

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Bilimsel olarak da kanıtlandı! Bu besinleri yiyen mutluluk saçıyor

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmanız mümkün. İşte serotonin seviyesine olumlu katkı sağlayan ve doğal antidepresan özelliği taşıyan ve amaçları sizi mutlu etmek olan besinler...

Bilimsel olarak da kanıtlandı! Bu besinleri yiyen mutluluk saçıyor

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

Bilimsel olarak da kanıtlandı! Bu besinleri yiyen mutluluk saçıyor

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

Bilimsel olarak da kanıtlandı! Bu besinleri yiyen mutluluk saçıyor

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

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