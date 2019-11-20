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Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı

Birazdan bir mucizeye tanıklık edeceksiniz... Karıncalar üzerinde araştırmalar yapan Erik Frank, araştırmasını sürdürmek için laboratuvarda uygun bir ortam hazırladı. İçine yapay karınca yuvaları yerleştirdiği ortamda bulunan mini kameralar, hareketi algılıyordu. Tek hazır olmayan ise kendisiydi. Çünkü birazdan görecekleri onu şaşkına çevirecekti...

20.11.2019 12:02 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:02
Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı

BOYUNDAN BÜYÜK ZEKA

Karıncaların bu görüntüsü bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafa dikkatlice bakıldığında göremiyorsunuz; ancak karıncaların bu mucizesi gerçekten inanılmaz!

Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı

Afrika'ya özgü Matabele karıncaları, zaman zaman termitler tarafından saldırıya uğrayarak zarar gören bir tür. Geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda Matabele karıncalarının saldırıya uğradıktan sonra yaşadıkları yeri değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.

Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı

Bu sonuç oldukça şaşırtıcı. Ancak yapılan araştırmalar karıncaların bizleri daha çok şaşırtacak özelliklerini ortaya koyacak gibi. Karıncalar sandığımızdan daha gelişmiş canlılar olabilir.

Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı

KENDİ YARALARINI KENDİLERİ SARIYORLAR

Bu karıncaların ve termitlerin savaş yaptığı alanları inceleyen uzman Erik Frank, saldırı bittikten sonra karıncaların birbirlerini tedavi etmeye çalıştıklarını gözlemledi.

Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı

ORTAK TEDAVİ SİSTEMİ

Saldırı bittikten sonra yuvalarına geri dönen karıncalar, yaralanan karıncayı sistematik bir şekilde sırtüstü yatırıp, yaralanan bölgeyi 4 dakika boyunca yalayarak tedavi etmeye çalışıyor. Evet yalayarak ölüm riskini düşürüyor, birbirlerinin hayatını kurtarıyorlar!

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