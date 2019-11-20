Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! Karıncaların bu görüntüsü şaşkınlık yarattı
Birazdan bir mucizeye tanıklık edeceksiniz... Karıncalar üzerinde araştırmalar yapan Erik Frank, araştırmasını sürdürmek için laboratuvarda uygun bir ortam hazırladı. İçine yapay karınca yuvaları yerleştirdiği ortamda bulunan mini kameralar, hareketi algılıyordu. Tek hazır olmayan ise kendisiydi. Çünkü birazdan görecekleri onu şaşkına çevirecekti...
20.11.2019 12:02
- Son Güncelleme: 20.11.2019 12:02
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