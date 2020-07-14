Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...
Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşıyor. Hepimizin kültürü, yaşayış tarzları ve aklınıza gelebilecek birçok şey birbirinden farklı. Bu yüzden duyduğunuzda şaşmamak elde değil. İşte en gariplerinden biri daha. Mosuolar kabilesi'nde yönetim tamamen kadınlara ait. Ve birbirinden ilginç bizim alışkanlıklarımızın dışında bir yaşam tarzları var.
14.07.2020 16:01
- Son Güncelleme: 14.07.2020 16:01
DİĞER GALERİLER