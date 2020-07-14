Haberler Galeri Yaşam Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

Dünya üzerinde milyonlarca insan yaşıyor. Hepimizin kültürü, yaşayış tarzları ve aklınıza gelebilecek birçok şey birbirinden farklı. Bu yüzden duyduğunuzda şaşmamak elde değil. İşte en gariplerinden biri daha. Mosuolar kabilesi'nde yönetim tamamen kadınlara ait. Ve birbirinden ilginç bizim alışkanlıklarımızın dışında bir yaşam tarzları var.

14.07.2020 16:01 - Son Güncelleme: 14.07.2020 16:01
Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

İşte dünyanın en ilginç kabilerinden biri daha. Alışılmışın dışında yaşayan bu kabilenin özellikleri, herkesi çok şaşırtıyor. Mosuolar kabilesi, Yünnan ile Sıçuan eyaletlerinin sınır noktasındaki Lugu Gölü etrafında yaşıyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

Burada soy kadınların üzerinden ilerliyor ve evde söz hakkı her zaman kadının oluyor. Evin lideri, ailenin en büyük kadını oluyor ve son sözü daima o söylüyor.

Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

Çocuk olduğunda da soy anne tarafından ilerliyor ve çocuklar anneninsoyadını kullanıyor. Mosuolarda miras da anaerkil olarak çocuklara aktarılıyor. Bu kabilenin bir diğer farkı da yaptıkları evlilikler.

Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

Burada evlilikler de farklılık gösteriyor. Erkekler evlenseler de annelerinin evinde yaşamaya devam ediyorlar. Yalnızca gece olduğunda evlendikleri kadının yanına gelebiliyorlar.

Bilim insanlarını bile şaşırtan güçleri var! Bu kabilede son söz kadınların, erkekler sadece gece...

Sabaha karşı eşlerinin evlerinden ayrılarak yeniden annelerinin evine dönmek zorundalar. Kadınların evlerinin kapı kollarına asılan bir erkek şapkası, başka erkeklerin eve girmemesi gerektiği anlamına geliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meğer böyle yapılıyormuş! Dünyanın en ünlü numarası...
Meğer böyle yapılıyormuş! Dünyanın en ünlü numarası...