Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler
Su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde, bilim insanlarından dikkat çeken bir çözüm geldi. RMIT Üniversitesi ve Zhejiang A&F Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen yeni bir cihaz, güneş enerjisiyle çalışarak havadaki nemi doğrudan içme suyuna dönüştürüyor.
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Balsa ağacından üretilen sünger benzeri sistem, düşük nemli ortamlarda bile etkili su toplama kapasitesiyle öne çıkıyor.
☀️ GÜNEŞLE ÇALIŞAN DOĞAL MUCİZE: BALSA AĞACINDAN İLHAM
Projenin temelini oluşturan cihaz, doğal gözenekli yapısıyla bilinen balsa ağacının liflerinden elde edildi. Bu yapıya lityum klorür, demir oksit nanoparçacıkları ve karbon nanotüp katmanları eklenerek akıllı bir su toplama sistemi oluşturuldu. Cihazın dikkat çekici özelliği ise %30 gibi düşük nem oranlarında bile etkin çalışabilmesi.
Yapının içerisinde yer alan kubbe kapak, soğutma mekanizması, kirlilik önleyici tepsi ve güneş enerjili tetikleyici sayesinde sistem gün boyunca suyu topluyor, gece ise depoladığı bu suyu serbest bırakıyor. Laboratuvar testlerinde cihazın her gramında 2 mililitreye kadar su topladığı belirlendi.
💧 AÇIK HAVA TESTLERİNDE YÜKSEK VERİM
Çin'deki saha testlerine öncülük eden Dr. Junfeng Hou, cihazın gece saatlerinde 2,5 mililitre su toplayabildiğini, bu suyun ise gündüz boyunca neredeyse tamamının serbest bırakıldığını söyledi. Günlük su toplama verimliliği ise %94 gibi yüksek bir orana ulaştı.
Üstelik sistem, sadece laboratuvar ortamlarında değil, 5 ila 55 derece arasında değişen sıcaklıklarda ve %30 ile %90 aralığındaki nem seviyelerinde de etkinliğini koruyor. Bu da onu yalnızca kurak bölgelerde değil, değişken iklim koşullarında da kullanılabilir kılıyor.