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Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

Su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde, bilim insanlarından dikkat çeken bir çözüm geldi. RMIT Üniversitesi ve Zhejiang A&F Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen yeni bir cihaz, güneş enerjisiyle çalışarak havadaki nemi doğrudan içme suyuna dönüştürüyor.

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takvim.com.tr
Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

Balsa ağacından üretilen sünger benzeri sistem, düşük nemli ortamlarda bile etkili su toplama kapasitesiyle öne çıkıyor.

Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

☀️ GÜNEŞLE ÇALIŞAN DOĞAL MUCİZE: BALSA AĞACINDAN İLHAM

Projenin temelini oluşturan cihaz, doğal gözenekli yapısıyla bilinen balsa ağacının liflerinden elde edildi. Bu yapıya lityum klorür, demir oksit nanoparçacıkları ve karbon nanotüp katmanları eklenerek akıllı bir su toplama sistemi oluşturuldu. Cihazın dikkat çekici özelliği ise %30 gibi düşük nem oranlarında bile etkin çalışabilmesi.

Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

Yapının içerisinde yer alan kubbe kapak, soğutma mekanizması, kirlilik önleyici tepsi ve güneş enerjili tetikleyici sayesinde sistem gün boyunca suyu topluyor, gece ise depoladığı bu suyu serbest bırakıyor. Laboratuvar testlerinde cihazın her gramında 2 mililitreye kadar su topladığı belirlendi.

Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

💧 AÇIK HAVA TESTLERİNDE YÜKSEK VERİM

Çin'deki saha testlerine öncülük eden Dr. Junfeng Hou, cihazın gece saatlerinde 2,5 mililitre su toplayabildiğini, bu suyun ise gündüz boyunca neredeyse tamamının serbest bırakıldığını söyledi. Günlük su toplama verimliliği ise %94 gibi yüksek bir orana ulaştı.

Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

Üstelik sistem, sadece laboratuvar ortamlarında değil, 5 ila 55 derece arasında değişen sıcaklıklarda ve %30 ile %90 aralığındaki nem seviyelerinde de etkinliğini koruyor. Bu da onu yalnızca kurak bölgelerde değil, değişken iklim koşullarında da kullanılabilir kılıyor.

Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

🌍 AFET BÖLGELERİ VE ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ ALANLAR İÇİN HAYATİ

Projenin baş araştırmacısı Dr. Derek Hao, bu cihazın özellikle afet sonrası bölgeler, kırsal yerleşimler ve çöl gibi içme suyuna erişimin kısıtlı olduğu alanlarda hayat kurtarıcı olabileceğini belirtti. Hao, "Kullanılan balsa ağacı hem ekonomik hem de biyolojik olarak çözünebilir. Bu da cihazın kolaylıkla ve sürdürülebilir biçimde üretilebilmesini sağlıyor" dedi. Cihazın seri üretimi ve modüler versiyonları üzerinde çalışmalar devam ederken, endüstri ortaklarıyla saha testleri için de görüşmeler sürüyor. Dr. Hao, bu sürecin başarıyla sonuçlanması halinde cihazın yaygın biçimde kullanılabileceğini ifade etti.

Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

Doğadan ilham alınarak geliştirilen bu yenilikçi sünger, yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda iklim krizine karşı mücadelede yeni bir adım olarak değerlendiriliyor. Su kaynaklarının azaldığı, küresel ısınmanın arttığı bir dönemde, havadan içme suyu üretmek birçok ülkenin öncelikli hedeflerinden biri. Yeni cihaz, alternatif su toplama teknolojilerinin de önünü açabilir ve gelecekte afet yönetimi, insani yardım ve sürdürülebilir şehir planlaması alanlarında kritik rol oynayabilir.

Fotoğraflar: DHA