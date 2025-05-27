Bilim insanlarından mucize buluş: Havayı içme suyuna çevirdiler

🌍 AFET BÖLGELERİ VE ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ ALANLAR İÇİN HAYATİ

Projenin baş araştırmacısı Dr. Derek Hao, bu cihazın özellikle afet sonrası bölgeler, kırsal yerleşimler ve çöl gibi içme suyuna erişimin kısıtlı olduğu alanlarda hayat kurtarıcı olabileceğini belirtti. Hao, "Kullanılan balsa ağacı hem ekonomik hem de biyolojik olarak çözünebilir. Bu da cihazın kolaylıkla ve sürdürülebilir biçimde üretilebilmesini sağlıyor" dedi. Cihazın seri üretimi ve modüler versiyonları üzerinde çalışmalar devam ederken, endüstri ortaklarıyla saha testleri için de görüşmeler sürüyor. Dr. Hao, bu sürecin başarıyla sonuçlanması halinde cihazın yaygın biçimde kullanılabileceğini ifade etti.