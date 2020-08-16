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Bilim insanlarından bir keşif daha! Çikolatanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Bazı besinler serotonin seviyesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda doğal antidepresan görevi de görür. Bunların en başında herkesin de bildiği gibi çikolata geliyor. Ancak ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim insanlarınca yapılan araştırma sonucunda çikolatanın bambaşka faydaları ortaya çıktı. İşte çikolatayı sevmeniz için bir neden daha!

16.08.2020 17:16 - Son Güncelleme: 16.08.2020 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





