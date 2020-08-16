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Bilim insanlarından bir keşif daha! Çikolatanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki...
Bilim insanlarından bir keşif daha! Çikolatanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki...
Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Bazı besinler serotonin seviyesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda doğal antidepresan görevi de görür. Bunların en başında herkesin de bildiği gibi çikolata geliyor. Ancak ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim insanlarınca yapılan araştırma sonucunda çikolatanın bambaşka faydaları ortaya çıktı. İşte çikolatayı sevmeniz için bir neden daha!
16.08.2020 17:16
- Son Güncelleme: 16.08.2020 17:30
ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim insanlarınca yapılan araştırma, haftada en az 1 kez çikolata yemenin "kalp damarlarının sağlıklı kalmasını sağladığını" ortaya koydu. Çikolatanın kişiyi mutlu etmenin yanı sıra kalp sağlığı için de faydalı olduğu bildirildi.
Sonuçları, "European Journal of Preventive Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, son 50 yılda çikolata tüketimiyle koroner arter hastalık arasındaki bağlantıyı inceleyen 6 geçmiş çalışma değerlendirmeye alındı.
Toplam 336 bin 289 katılımcının çikolata tüketimlerine ilişkin bilgi verdiği bu çalışmalarda, 9 yılda 14 binin 43'ünün koroner arter rahatsızlığa yakalandığı, 4 bin 667'sinin kalp krizi geçirdiği görüldü.
Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla çikolata tüketenlere oranla koroner arter hastalık riskinde yüzde 8'lik düşüşle ilişkilendirdi.
Araştırma ekibinden Doktor Chayakrit Krittanawong, "Çalışmamız, çikolatanın kalp damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor."