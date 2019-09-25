Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...
Dünyada esrarengiz olaylar olmaya devam ediyor. Bilim insanlarının bile açıklamakta zorluk çektiği bu olaylar görenlerin adeta kanını donduruyor. Bu bağlamda bilim insanları görenleri hayrete düşüren fotoğrafları inceledi. Dünya basınının merkezine oturan fotoğrafları bilim insanları bile açıklayamadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar.
Bilim insanları görenleri hayrete düşüren fotoğrafları inceledi. Dünya basınının merkezine oturan fotoğrafları bilim insanları bile açıklayamadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar.
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.