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Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...

Dünyada esrarengiz olaylar olmaya devam ediyor. Bilim insanlarının bile açıklamakta zorluk çektiği bu olaylar görenlerin adeta kanını donduruyor. Bu bağlamda bilim insanları görenleri hayrete düşüren fotoğrafları inceledi. Dünya basınının merkezine oturan fotoğrafları bilim insanları bile açıklayamadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar.

25.09.2019 13:40 - Son Güncelleme: 25.09.2019 13:40
Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...

Bilim insanları görenleri hayrete düşüren fotoğrafları inceledi. Dünya basınının merkezine oturan fotoğrafları bilim insanları bile açıklayamadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar.

Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Bilim insanları şoke oldu açıklayamıyor! Genç kızların fotoğrafı kan dondurdu...

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

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