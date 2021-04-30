Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü
Yıllar önce çektiğiniz fotoğraflara dönüp tekrar baktığınızda ilginç detaylar bulur musunuz? Bundan sonra daha dikkatli olacaksınız çünkü karşısınıza şaşkına çeviren şeyler çıkabilir. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını hayrete düşürüyor. Bolivya'da bir doktor tarafından çekilen görüntü görenlerin tüylerini ürpertmeye yetti de arttı bile. İşte o fotoğraflar...
ABD'de 13 yaşındaki Harper, annesinin otomobilinde giderken çektiği selfi'de arkasında oturan bir çocuk gördü. Görüntünün, aynı yerde trafik kazazında ölen bir çocuğa ait olduğu öne sürüldü. ABD'nin Florida eyaletinde iki çocuk annesi Melissa Kurtz (48), 13 yaşındaki kızı Harper'ı aracıyla bir güzellik yarışmasına götürüyordu.
Genç kız seyir halindeki araçta sıkılarak selfie çekmeye başladı. Ancak Harper çektiği selfie'lere bakınca gözlerine inanamadı. Harper, fotoğrafta arkasında o sırada annesi ve kendisinden başka kimse olmamasına rağmen bir çocuğun görüntüsünün çıktığını fark etti. Melisa Kurtz selfie'nin çekildiği tarihin, o sırada bulundukları yolda gerçekleşen bir trafik kazasının yıldönümü olduğunu keşfetti.