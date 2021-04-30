Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

Genç kız seyir halindeki araçta sıkılarak selfie çekmeye başladı. Ancak Harper çektiği selfie'lere bakınca gözlerine inanamadı. Harper, fotoğrafta arkasında o sırada annesi ve kendisinden başka kimse olmamasına rağmen bir çocuğun görüntüsünün çıktığını fark etti. Melisa Kurtz selfie'nin çekildiği tarihin, o sırada bulundukları yolda gerçekleşen bir trafik kazasının yıldönümü olduğunu keşfetti.