RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

Yıllar önce çektiğiniz fotoğraflara dönüp tekrar baktığınızda ilginç detaylar bulur musunuz? Bundan sonra daha dikkatli olacaksınız çünkü karşısınıza şaşkına çeviren şeyler çıkabilir. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını hayrete düşürüyor. Bolivya'da bir doktor tarafından çekilen görüntü görenlerin tüylerini ürpertmeye yetti de arttı bile. İşte o fotoğraflar...

30.04.2021 17:48 - Son Güncelleme: 30.04.2021 17:49
Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

Yıllar önce çekilen bazı fotoğraflar, ilginç özellikleri ile ara ara gündeme geliyor. Fotoğraflarda sonradan fark edilen görüntüler, bilim dünyasını hayrete düşürüyor.

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Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor. Fotoğrafta başka bir ayak var.

Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

ABD'de 13 yaşındaki Harper, annesinin otomobilinde giderken çektiği selfi'de arkasında oturan bir çocuk gördü. Görüntünün, aynı yerde trafik kazazında ölen bir çocuğa ait olduğu öne sürüldü. ABD'nin Florida eyaletinde iki çocuk annesi Melissa Kurtz (48), 13 yaşındaki kızı Harper'ı aracıyla bir güzellik yarışmasına götürüyordu.

Bilim insanları şaşkın gençlerin hastane koridorunda çektiği bu fotoğraf kan dondurdu! O anları kaydeden adam dehşete düştü

Genç kız seyir halindeki araçta sıkılarak selfie çekmeye başladı. Ancak Harper çektiği selfie'lere bakınca gözlerine inanamadı. Harper, fotoğrafta arkasında o sırada annesi ve kendisinden başka kimse olmamasına rağmen bir çocuğun görüntüsünün çıktığını fark etti. Melisa Kurtz selfie'nin çekildiği tarihin, o sırada bulundukları yolda gerçekleşen bir trafik kazasının yıldönümü olduğunu keşfetti.