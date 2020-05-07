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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...

Bu fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Yolda giderken bir selfie çekmek isteyen genç kadın telefonunu eline aldı. En güzel fotoğrafını çekene kadar bir uğraşa koyuldu. İşin kan donduran yanı burada sonra ortaya çıktı. Çektiği fotoğraflara bakan kadının gördüğü şey hayatının şokunu yaşamasına neden oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler...

07.05.2020 11:04 - Son Güncelleme: 07.05.2020 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





