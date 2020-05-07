RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...

Bu fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Yolda giderken bir selfie çekmek isteyen genç kadın telefonunu eline aldı. En güzel fotoğrafını çekene kadar bir uğraşa koyuldu. İşin kan donduran yanı burada sonra ortaya çıktı. Çektiği fotoğraflara bakan kadının gördüğü şey hayatının şokunu yaşamasına neden oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler...

07.05.2020 11:04 - Son Güncelleme: 07.05.2020 11:04
Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.

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Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

Bilim insanları bile açıklayamıyor! Genç kadının çektiği selfie kan dondurdu...
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