Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu
Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf ortalığı salladı. Her şey bir annenin, küçük kızı hakkındaki iddiaları bir video ile paylaşmasıyla başladı. Hayaletlerin varlığı çoğumuza göre efsanevi bir bilgi gibi gelse de gerçek hayatta onları gördüğünü iddia eden kişilerin sayısı da azımsanmayacak derecede. Her geçen gün gördüklerini iddia eden insanların sayısı artıyor. Hayaletler gerçekten var mı bilemeyiz ama birazdan göreceğiniz bu görüntüler hayli tüyler ürpertici.
Bu duruma oldukça şaşıran anne Hooson, Iris'i videoya çekmeye başladı. Iris karşısında biri varmış gibi duvara bakarak başını sallıyor ve konuşuyordu. Küçük kızını videoya alan Hooson, daha sonra videoyu izlediğinde dehşete kapıldı. Çünkü Iris'in baktığı noktada beyaz bir ışık vardı. Hayaletlere inanan anne Hooson, gördüğü anda bu beyaz ışığın hayalet olduğunu fark ettiğini ve dehşete kapıldığını söyledi.
Georgia Hooson; "Biraz zaman aldı ama hayalet olduğunu anladım. Videoda bu kürenin sadece daire çizip çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlayıp anlamadığımı, bunun ışıktan kaynaklı olup olmadığını anlamak yaklaşık bir saat sonra yeniden bir video çektim ve bu beyaz ışık yine oradaydı" dedi. Georgia Hoosun yaşadığı bu olaydan sonra bir medyuma başvurdu. Medyum ise ona hayaletin 6 yıl önce ölen yan komşusu olduğunu söyledi ve onun bir fotoğrafını Iris'e göstermesini tavsiye etti.