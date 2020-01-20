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Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu

Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf ortalığı salladı. Her şey bir annenin, küçük kızı hakkındaki iddiaları bir video ile paylaşmasıyla başladı. Hayaletlerin varlığı çoğumuza göre efsanevi bir bilgi gibi gelse de gerçek hayatta onları gördüğünü iddia eden kişilerin sayısı da azımsanmayacak derecede. Her geçen gün gördüklerini iddia eden insanların sayısı artıyor. Hayaletler gerçekten var mı bilemeyiz ama birazdan göreceğiniz bu görüntüler hayli tüyler ürpertici.

20.01.2020 10:52 - Son Güncelleme: 20.01.2020 10:57
Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu

Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu ileri süren Georgia Hooson isimli genç kadın, paylaşımlarıyla tüyler ürpertti. Hooson'un paylaştığı videodaki korkutucu detaylar ise görenlerin kafasında soru işaretleri bıraktı.

Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu

Galler, Wrexham'da yaşayan 20 yaşındaki Georgia Hooson, küçük kızı Iris May Hooson'un odasına girdiğinde onun kafasını bir yere çevirip konuştuğunu fark etti.

Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu

Bu duruma oldukça şaşıran anne Hooson, Iris'i videoya çekmeye başladı. Iris karşısında biri varmış gibi duvara bakarak başını sallıyor ve konuşuyordu. Küçük kızını videoya alan Hooson, daha sonra videoyu izlediğinde dehşete kapıldı. Çünkü Iris'in baktığı noktada beyaz bir ışık vardı. Hayaletlere inanan anne Hooson, gördüğü anda bu beyaz ışığın hayalet olduğunu fark ettiğini ve dehşete kapıldığını söyledi.

Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu

Georgia Hooson; "Biraz zaman aldı ama hayalet olduğunu anladım. Videoda bu kürenin sadece daire çizip çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlayıp anlamadığımı, bunun ışıktan kaynaklı olup olmadığını anlamak yaklaşık bir saat sonra yeniden bir video çektim ve bu beyaz ışık yine oradaydı" dedi. Georgia Hoosun yaşadığı bu olaydan sonra bir medyuma başvurdu. Medyum ise ona hayaletin 6 yıl önce ölen yan komşusu olduğunu söyledi ve onun bir fotoğrafını Iris'e göstermesini tavsiye etti.

Bilim insanları açıklayamıyor... Kızını çeken annenin fotoğrafı ve iddiaları kan dondurdu

Anne Hooson Iris'e komşusunun bir fotoğrafını gösterdi. Georgia Hooson, Iris May'e fotoğrafı gösterdikten sonra onun heyecanlandığını ve alkışlamaya başladığını söyledi.

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