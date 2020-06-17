Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi
2012'de dünyanın sonunun 21 Aralık'ta geleceğine dair birçok spekülasyon vardı. Bu spekülasyonlar Antik Maya uygarlığının takvimine dayanıyordu. Aradan 8 yıl geçti be bugün yeniden Maya Takvimi spekülasyonları ortaya çıktı. Buna göre Maya Takvimi'nin yanlış yorumlandı, dünyanın sonunun 2020'de gelecek. O tarih, 21 Haziran 2020...
Fullbright burslu Pablo Tagaloguin isimli bilim insanının yorumuna göreyse eğer Jülyen Takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak.
Paolo Tagaloguin tweetinde "Jülyen Takvimi'ne göre, teknik olarak şu an 2012 yılındayız. Gregoryen Takvim'e geçiş nedeniyle bir yılda kaybolan gün sayısı 11. Gregoryan Takvim'i kullanarak 268 yıldaki 11 gün (1752-2020) =2.948 gün. 2.948/365 gün= 8 yıl." dedi.
Bu hesaba göre dünyanın sonu gelecek hafta 21 Haziran'da gelecek.