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Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi

2012'de dünyanın sonunun 21 Aralık'ta geleceğine dair birçok spekülasyon vardı. Bu spekülasyonlar Antik Maya uygarlığının takvimine dayanıyordu. Aradan 8 yıl geçti be bugün yeniden Maya Takvimi spekülasyonları ortaya çıktı. Buna göre Maya Takvimi'nin yanlış yorumlandı, dünyanın sonunun 2020'de gelecek. O tarih, 21 Haziran 2020...

17.06.2020 12:40 - Son Güncelleme: 17.06.2020 12:40
Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi

MAYA Takvimi'nin yeni yorumuna göre dünyanın sonu bu hafta geliyor... Daha önce yapılan başka bir tahminde dünyanın sonunun 2012'de geleceği iddia edilmişti...

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Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi

Maya Takvimi'nin yeniden çözümlendiği çalışmaya göre dünyanın sonu bu hafta geliyor. Kovid-19 pandemisi ve küresel ekonomik durgunluk şu ana kadar benzer inançları körüklemiş olsa da Maya Takvimi'nin yorumlanmasıyla pek çok kişinin gündemine giren tahminler daha önce yanlış çıkmıştı.

Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi

Maya Takvimi'nin bazı yorumlarına göre, dünyanın sonunun çok daha önce 2012'de gerçekleşmesi gerekiyordu.

Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi

Antik Maya uygarlığının takviminin daha önceki yorumuna göre oluşturulan spekülasyonlarda dünyanın sonunun 21 Aralık 2012'de gelmesi bekleniyordu. Bu spekülasyonlardan esinlenen 2012 gibi Hollywood filmleri de çekilmişti.

Bilim dünyasını şoke eden açıklama: Kıyamet 21 Haziran 2020'de kopacak! Maya Takvimi yeniden çözümlendi

Fullbright burslu Pablo Tagaloguin isimli bilim insanının yorumuna göreyse eğer Jülyen Takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak.

Paolo Tagaloguin tweetinde "Jülyen Takvimi'ne göre, teknik olarak şu an 2012 yılındayız. Gregoryen Takvim'e geçiş nedeniyle bir yılda kaybolan gün sayısı 11. Gregoryan Takvim'i kullanarak 268 yıldaki 11 gün (1752-2020) =2.948 gün. 2.948/365 gün= 8 yıl." dedi.

Bu hesaba göre dünyanın sonu gelecek hafta 21 Haziran'da gelecek.

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