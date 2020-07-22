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Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon Kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olarak biliniyor. 250 bin kişilik yüksek bir nüfusa sahip bu kabileyi ilginç kılan özellik sizi çok şaşırtacak...

22.07.2020 12:27 - Son Güncelleme: 22.07.2020 12:27
Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

Öyle ki, bilim insanları Dogonlar'ın binlerce yıl ortaya attığı düşünceleri yeni yeni keşfediyorlar. İşte tuhaf totemleri ve örgütlenmesi olan Dogon Kabilesi'nin hikâyesi…

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Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

Dogon Kabilesi'ne mensup kişiler, dünyanın yuvarlak olduğunu biliyor ve bunu kabul ediyor. Bu kabilenin üyeleri ne kadar medeniyetten uzak yaşıyormuş gibi gözükse de çoğu kişiden fazla astronomik bilgiye sahipler.

Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

Hatta dünyanın güneş etrafında döndüğünü, ayın dünya etrafında döndüğünü, Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un aslında tek bir yıldız olmayıp A, B ve C olarak üçlü bir sistem oluşturduğunu bile biliyorlar.

Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

Dogon Kabilesi üyeleri varoluşlarını ise çok ilginç bir şekilde açıklıyor. Onlara göre doğumları 'Sirius Sistemi' ile güneş sisteminin evlenmesi sonucu olmuş. Dogonlar, Sirius Yıldızı'nın en parlak yıldız olduğunu Sirius'un yanında çıplak gözle görülmeyen küçük yoğun ve sönük bir yıldızın daha bulunduğunu ve bu yıldızın tam konumunu biliyorlar.

Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

'Potolo' olarak adlandırdıkları bu yıldızın dünyada bilinen tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve Sirius'un çevresini 50 yılda döndüğüne inanıyorlar.

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