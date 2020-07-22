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Bilim dünyasını şaşırtan kabile! Onların yıllar önce keşfettiklerini dünya yeni keşfediyor

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon Kabilesi dünyanın en ilginç kabilesi olarak biliniyor. 250 bin kişilik yüksek bir nüfusa sahip bu kabileyi ilginç kılan özellik sizi çok şaşırtacak...

22.07.2020 12:27 - Son Güncelleme: 22.07.2020 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





