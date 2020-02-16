Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğrafı kimse açıklayamıyor!
Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu. Bu fotoğraflar görenleri şoke ediyor. Küçük kızın çektiği fotoğrafta beliren görüntüyü bilim insanları dahil kimse açıklayamıyor. Küçük kızın çektiği fotoğrafa bilim insanları bile anlam veremedi. Peki nedir bu ufak çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı ilginç kılan detay? İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler...
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.
Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.