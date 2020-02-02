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Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Kimse açıklayamıyor...

Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu. Bu fotoğraflar görenlerin tüylerini diken diken ediyor. Küçük kızın çektiği fotoğrafta beliren görüntüyü kimse açıklayamıyor. Küçük kızın çektiği fotoğrafa bilim insanları bile anlam veremedi. Peki nedir bu ufak bir çocuğun çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafı ilginç kılan detay? İşte sosyal medyanın konuştuğu o görüntüler...

02.02.2020 19:03 - Son Güncelleme:
Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Kimse açıklayamıyor...

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

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Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Kimse açıklayamıyor...

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Kimse açıklayamıyor...

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Kimse açıklayamıyor...

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Bilim dünyası şokta! Küçük kızın çektiği fotoğraf kan dondurdu! Kimse açıklayamıyor...

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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