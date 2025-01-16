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Beyoğlu'nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki araçlara çaptı. 7 aracın hasar aldığı kazaya neden kamyonet şoförü ola yerinden kaçtı.

DHA takvim.com.tr DHA
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:36
Beyoğlu’nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda 7 araca çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu’nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

Olay, sabah saatlerinde Örnektepe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDG 519 plakalı kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 7 araca çarptı.

Beyoğlu’nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

ARAÇLAR HASAR ALDI

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle araç trafiğine kapatılan sokakta ekipler detaylı inceleme yaptı.

Beyoğlu’nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

ŞOFÖR KAÇTI

Yapılan kontrollerde kamyonet şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Beyoğlu’nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

Polis ekipleri, kazaya neden olan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.