Beyoğlu’nda ortalık karıştı: 7 araca çarptı kamyoneti bırakıp kaçtı

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle araç trafiğine kapatılan sokakta ekipler detaylı inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kazaya neden olan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.