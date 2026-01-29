Beyoğlu'nda facia: Evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti | Altından uyuşturucu çıktı
Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı silahla öldüren baba Tamer Kaya aynı silahla yaşamına son verdi. Evde yapılan incelemede ruhsatsız silah, psikiyatrik ilaçlar ve uyuşturucu maddeye rastlanırken, aile fertleri facianın madde bağımlılığı nedeniyle yaşandığını dile getirdi. Uğur Kaya'nın halası Süreyya K., "Şizofreni değildi, sadece madde alıyordu. Babası da madde aldığı için bunalıma girdi. Bıraktırmaya çalıştı." dedi.
