Beylikdüzü'nde korkunç olay! Otomobille 4 çocuğun üzerinden geçti | İşte o görüntüler...

Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan 4 çocuk felaketi yaşadı. Otomobille manevra yapan bir kişi çocukların üzerinden geçti. Feci kaza sonrası 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. İşte o görüntüler...
Beylikdüzü'nde otomobil sokağa dönmek üzere manevra yaptığı sırada kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Otomobilin çocukların üzerinden geçtiği kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü S.A., 34 DM 6170 plakalı otomobille seyir halindeydi. S.A. virajı dönmek için manevra yaptığı sırada otomobille kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Ardından zincir marketin camına çarpan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.