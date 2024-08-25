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Beylikdüzü'nde korkunç olay! Otomobille 4 çocuğun üzerinden geçti | İşte o görüntüler...

Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan 4 çocuk felaketi yaşadı. Otomobille manevra yapan bir kişi çocukların üzerinden geçti. Feci kaza sonrası 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 17:06 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:08
Beylikdüzü’nde korkunç olay! Otomobille 4 çocuğun üzerinden geçti | İşte o görüntüler... 1

Beylikdüzü'nde otomobil sokağa dönmek üzere manevra yaptığı sırada kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Otomobilin çocukların üzerinden geçtiği kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı.

Beylikdüzü’nde korkunç olay! Otomobille 4 çocuğun üzerinden geçti | İşte o görüntüler... 2

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü’nde korkunç olay! Otomobille 4 çocuğun üzerinden geçti | İşte o görüntüler... 3

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü S.A., 34 DM 6170 plakalı otomobille seyir halindeydi. S.A. virajı dönmek için manevra yaptığı sırada otomobille kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. Ardından zincir marketin camına çarpan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Otomobilin 4 çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği kaza kamerada

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