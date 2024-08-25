Beylikdüzü'nde korkunç olay! Otomobille 4 çocuğun üzerinden geçti | İşte o görüntüler...

Beylikdüzü'nde kaldırımda oturan 4 çocuk felaketi yaşadı. Otomobille manevra yapan bir kişi çocukların üzerinden geçti. Feci kaza sonrası 1'i ağır olmak üzere 4 çocuk yaralandı. İşte o görüntüler...