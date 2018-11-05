Beyin geliştiren yiyecekler
Çocukların zihinsel gelişimi için beslenme düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıralayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülden Cömert, "Çocukluk yılları, beyin gelişimi için en kritik dönemdir. Bu dönemde çocukların yedikleri tüm yiyecekler odak ve bilişsel becerilerini etkiler" dedi.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 22:42:58
Güncelleme: 22:43:10
Beyin geliştiren yiyecekler
Çocukluk yılları, beyin gelişimi için en kritik dönemdir. Bu dönemde çocukların yedikleri tüm yiyecekler odak ve bilişsel becerilerini etkiler. Peki, sizin çocuğunuz gün boyu enerjik kalmasını sağlayacak ve gelecekte de beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan besinleri yeterince tüketiyor mu?
Beyin geliştiren yiyecekler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülden Cömert çocukların zihinsel gelişimi için beslenme düzenlerinde olması gereken 5 olmazsa olmaz besini sıraladı!
Beyin geliştiren yiyecekler
1. Yumurta
Yumurta, protein oranı yüksek besinlerden birisidir. Yumurta gibi yüksek proteinli (kolin, omega-3, lutein ve çinko içerir.) bir besin tüketmek, çocukların daha iyi konsantre olmasına yardım eder.
Beyin geliştiren yiyecekler
2. Yeşil Yapraklı Sebzeler
Çocukların beslenme programlarında yeşil yapraklı sebzelerin mutlaka yer alması gerekir. Özellikle folat ve birçok vitaminle dolu ıspanak, lahana ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, ileriki yaşlarda oluşabilecek birçok hastalığın önlenmesi için oldukça önemlidir.
Beyin geliştiren yiyecekler
3. Balık
Beyinsel gelişim için önemli besinlerden birisi de balıktır. Özellikle yağlı balıklar en iyi omega-3 kaynaklarıdır. Beyni bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı korur.