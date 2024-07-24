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Beren’in ölümünde aileden şok eden iddia: Resmen cinayet, başka bir şey değil | 'Siz ne karışıyorsunuz'

Ankara'nın Sincan ilçesinde, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Beren'in ölümüne ilişkin, aile bireylerinden flaş iddialar geldi. İtfaiyenin kurtarma esnasında ''Siz ne karışıyorsunuz'' dediği ve ''herhangi bir güvenlik önlemi almayarak çocuğa emniyet kemeri dahi takmadıkları, itfaiyecinin kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bıraktığı'' iddiaları anlatıldı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 20:05 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 20:39
Beren’in ölümünde aileden şok eden iddia: Resmen cinayet, başka bir şey değil | ’Siz ne karışıyorsunuz’ 1

Ankara'nın Sincan ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın hayatını kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle boşluğa düşen çocuk, yapılan tüm kontrollere rağmen acı biçimde can verdi.

Beren’in ölümünde aileden şok eden iddia: Resmen cinayet, başka bir şey değil | ’Siz ne karışıyorsunuz’ 2

Elim hadiseyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya ilişkin incelemeler devam ederken aile bireylerince şoke edici iddialar gündeme geldi.

Beren’in ölümünde aileden şok eden iddia: Resmen cinayet, başka bir şey değil | ’Siz ne karışıyorsunuz’ 3

''RESMEN CİNAYET, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''

Beren Su'nun dayısı Ümit Büyükata kurtarma ekibinin hiçbir güvenlik önlemi almadığını ve asansör kapısının tedbir alınmadan açıldığını iddia etti: "4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer? Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi.

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