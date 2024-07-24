Ankara 'nın Sincan ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki Beren Su Bolat 'ın hayatını kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle boşluğa düşen çocuk, yapılan tüm kontrollere rağmen acı biçimde can verdi.

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''RESMEN CİNAYET, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''

Beren Su'nun dayısı Ümit Büyükata kurtarma ekibinin hiçbir güvenlik önlemi almadığını ve asansör kapısının tedbir alınmadan açıldığını iddia etti: "4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer? Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok" dedi.