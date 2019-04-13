Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili önemi nedir? 2019 kandil geceleri ne zaman?
Berat Kandili ne zaman? İslam inancına göre, "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Müslümanlar Regaip ve Miraç Kandili'nin ardından Berat Kandili'nin huşu içinde karşılamanın heyecanı içinde. Peki, Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili hangi gün? Berat Kandili'nin önemi nedir? 2019 kandil geceleri ne zaman?
Berat Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, Berat Kandili önümüzdeki hafta içi idrak edilecek. Allah katında temize çıkma, günahlardan bağışlanmayı ifade eden Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan İslam alemi, 2019 kandil gecelerini merak ediyor. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte 2019 kandil geceleri...
BERAT KANDİLİ NEDİR?
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.