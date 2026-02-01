PODCAST CANLI YAYIN

Berat Kandili imsak vakitleri 2026: 2 Şubat Pazartesi Berat Kandili sahur ve iftar vakti saat kaçta?

Berat Kandili orucu için şehir şehir sahur (imsak) ve iftar saatleri belli oldu. 1 Şubat 2026 iftar saatleri İstanbul'da 18.27, Ankara'da 18.14, İzmir'de 18.40 olarak uygulanacak. 2 Şubat 2026 Berat Kandili günü sahur (imsak) saatleri İstanbul'da 06.40, Ankara'da 06.24, İzmir'de 06.46; aynı gün iftar saatleri ise İstanbul'da 18.28, Ankara'da 18.15, İzmir'de 18.41 olacak.

Berat Kandili'nde oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Bu mübarek günde oruç vakitleri, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye verilerine göre şehir bazında farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları ilin güncel imsakiye saatlerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

1 ŞUBAT 2026 İFTAR SAATLERİ

Berat Kandili öncesi oruç tutan vatandaşlar için 1 Şubat 2026 tarihine ait iftar saatleri şöyle:

İstanbul: 18.27

Ankara: 18.14

İzmir: 18.40

2 ŞUBAT 2026 İMSAK VE İFTAR SAATLERİ

Berat Kandili günü sahur ve iftar vakitleri ise şu şekilde açıklandı:

İstanbul

İmsak: 06.40

İftar: 18.28

Ankara

İmsak: 06.24

İftar: 18.15

İzmir

İmsak: 06.46

İftar: 18.41

TÜM İLLERİN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İMSAKİYE TAKİBİNİN ÖNEMİ

Uzmanlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların yaşadıkları ilin güncel imsakiye bilgilerini takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. İmsak ve iftar saatleri, coğrafi konuma göre değişiklik gösterebildiği için yerel saatlerin esas alınması gerekiyor.

Berat Kandili'nde oruç tutacak vatandaşların, sahur ve iftar vakitlerini doğru şekilde takip ederek ibadetlerini yerine getirmeleri büyük önem taşıyor. İmsakiye bilgileri her yıl Diyanet tarafından güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.