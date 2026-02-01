Berat Kandili imsak vakitleri 2026: 2 Şubat Pazartesi Berat Kandili sahur ve iftar vakti saat kaçta?
Berat Kandili orucu için şehir şehir sahur (imsak) ve iftar saatleri belli oldu. 1 Şubat 2026 iftar saatleri İstanbul'da 18.27, Ankara'da 18.14, İzmir'de 18.40 olarak uygulanacak. 2 Şubat 2026 Berat Kandili günü sahur (imsak) saatleri İstanbul'da 06.40, Ankara'da 06.24, İzmir'de 06.46; aynı gün iftar saatleri ise İstanbul'da 18.28, Ankara'da 18.15, İzmir'de 18.41 olacak.
