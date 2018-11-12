Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

Tracy Blinoz, 7 aylık kızı Eliana'yı Busy Hands ismindeki kreşe bıraktı ve ardından hemen işe gitti. Bebeğini aldığında ise gördükleri karşısında dili tutuldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:48:28 Güncelleme: 09:59:21
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Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

Her ebeveynin çocukları onların en kıymetlileridir. Her şeyden sakınmak isterler. Tracy Blinoz'da öyle olsun istedi. Bir yıldan daha fazla bir süre önce Tracy Blinoz, 7 aylık kızı Eliana'yı Busy Hands ismindeki kreşe bıraktı ve ardından hemen işe gitti. Bebeğini aldığında ise gördükleri karşısında dili tutuldu.

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Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

DEFALARCA KEZ ISIRILDI

Kısa bir süre geçtikten sonra kreş çalışanı kendisini aradı. Kızını, bir başka çocuğun ısırdığı söylenince hemen kreşe koştu. Kreşe geldiğinde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşmış. Eliana sadece bir kez ısırılmamıştı. Suratının tamamı ısırık izleriyle kaplıydı.

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Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

Çocukların birbirlerini ısırmaları yeni bir şey değil. Dünyanın hemen her yerinde benzer olaylarla karşılaşılabiliyor. Tracy'yi endişelendiren şey ise çocuğu bu halene gelene kadar kimsenin olaya müdahale etmemesi.

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Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tracy, kreşteki bir başka çocuğun kızını dakikalarca ısırıp ağlattığını ve kimsenin müdahale etmediğini gördü. Bebeğin vücudu ve suratı ısırık izleriyle kaplıydı. Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldı ve kreş çalışanlarının olaya neden geç müdahale ettiği öğrenilmeye çalışıldı.

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Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

Kreş çalışanları, Eliana'nın sesini duyar duymaz yanına gittiklerini iddia ettiler. Eliana'yı ısıran iki yaşındaki çocuğun o gün kreşte ilk günüymüş. Bir hafta önce bir önceki gittiği kreşten başka bir çocuğu ısırdığı gerekçesiyle atılmış.

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