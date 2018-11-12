Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!

Her ebeveynin çocukları onların en kıymetlileridir. Her şeyden sakınmak isterler. Tracy Blinoz'da öyle olsun istedi. Bir yıldan daha fazla bir süre önce Tracy Blinoz, 7 aylık kızı Eliana'yı Busy Hands ismindeki kreşe bıraktı ve ardından hemen işe gitti. Bebeğini aldığında ise gördükleri karşısında dili tutuldu.