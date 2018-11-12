Bebeğini kreşe bıraktı aldığında ise bu halde buldu!
Tracy Blinoz, 7 aylık kızı Eliana'yı Busy Hands ismindeki kreşe bıraktı ve ardından hemen işe gitti. Bebeğini aldığında ise gördükleri karşısında dili tutuldu.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:48:28 Güncelleme: 09:59:21
Her ebeveynin çocukları onların en kıymetlileridir. Her şeyden sakınmak isterler. Tracy Blinoz'da öyle olsun istedi. Bir yıldan daha fazla bir süre önce Tracy Blinoz, 7 aylık kızı Eliana'yı Busy Hands ismindeki kreşe bıraktı ve ardından hemen işe gitti. Bebeğini aldığında ise gördükleri karşısında dili tutuldu.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tracy, kreşteki bir başka çocuğun kızını dakikalarca ısırıp ağlattığını ve kimsenin müdahale etmediğini gördü. Bebeğin vücudu ve suratı ısırık izleriyle kaplıydı. Olayın hemen ardından soruşturma başlatıldı ve kreş çalışanlarının olaya neden geç müdahale ettiği öğrenilmeye çalışıldı.
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