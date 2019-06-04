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Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Aracınız bu uyarıyı veriyorsa...

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, görev sırası geldiği zaman yanıyor, güvenli bir sürüş için uyarı veriyor. Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu ikaz lambaların ne anlama geldiğini bilmiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yollarda olan sürücülerin güvenli bir sürüş için bu ikazlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte araçlarda bulunan ikaz lambaları ve anlamları...

04.06.2019 04:37 - Son Güncelleme: 04.06.2019 04:48
Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Aracınız bu uyarıyı veriyorsa...

Araçlarda birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, görev sırası geldiği zaman yanıyor, güvenli bir sürüş için uyarı veriyor.

Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Aracınız bu uyarıyı veriyorsa...

Her gün araç kullanan milyonlarca sürücü belki de bu ikaz lambaların ne anlama geldiğini bilmiyor.

Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Aracınız bu uyarıyı veriyorsa...

Özellikle Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yollarda olan sürücülerin güvenli bir sürüş için bu ikazlara dikkat etmesi gerekiyor.

Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Aracınız bu uyarıyı veriyorsa...

İşte araçlarda bulunan ikaz lambaları ve anlamları...

Bayram tatilinde yola çıkacaklar dikkat! Aracınız bu uyarıyı veriyorsa...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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