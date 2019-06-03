Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir (il il bayram namazı saatleri 2019)
Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın heyecanı içerisinde olan milyonlarca Müslüman, bayramın ilk günü kılınacak bayram namazının saat kaçta olduğunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının saat kaçta olduğunu araştıran vatandaşlara il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verileriyle 81 ilde bayram namazı saatleri...
03.06.2019 07:14
- Son Güncelleme: 03.06.2019 07:22
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