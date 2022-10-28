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Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye Yüzyılı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladı. İşte o görüntüler...

28.10.2022 16:56 - Son Güncelleme: 28.10.2022 16:57
Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye’nin Yüzyılı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

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Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye’nin Yüzyılı

SEVGİ SELİ: KARANFİLLERLE KARŞILANDI

Erdoğan'a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladı.

Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye’nin Yüzyılı

Erdoğan vatandaşlara hitabına önemli mesajlar verdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğunu programda açıklayacağını söyledi.

Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye’nin Yüzyılı

Spor salonunun bulunduğu bölgede muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın, Gökbey helikopterinin, zırhlı taşıyıcıların yer aldığını aktaran Erdoğan, laf değil icraat ürettiklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye’nin Yüzyılı

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

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