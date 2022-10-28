Başkan Erdoğan tarihi programı öncesi karanfillerle karşılandı! Türkiye Yüzyılı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladı. İşte o görüntüler...
28.10.2022 16:56 - Son Güncelleme: 28.10.2022 16:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan vatandaşlara hitabına önemli mesajlar verdi.
Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğunu programda açıklayacağını söyledi.