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Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...

Bu nasıl adlandırılır bilinmez ama Çin'de sadece tıp dünyasını deği tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. Xiao Tao adındaki 5 yaşındaki çocuk boğaz kaşıntısı ve nefes darlığı için hastaneye başvurdu. Doktorlar gördüklerinden hemen sonra çocuğu apar topar ameliyata aldı. Bakın boğaz kaşıntısı nedeniyle hastaneye giden 5 yaşındaki çocuğun içinden ne çıktı.

24.10.2020 14:31 - Son Güncelleme: 24.10.2020 14:31
Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...

Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan solucan tespit edildi.

Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...

1 YILDAN FAZLA SÜREDİR...

Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.

Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...
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