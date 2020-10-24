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Basit bir boğaz kaşıntısıyla hastaneye gitti dünyayı hayrete düşürdü! Meğer onca zamandır içinde...

Bu nasıl adlandırılır bilinmez ama Çin'de sadece tıp dünyasını deği tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. Xiao Tao adındaki 5 yaşındaki çocuk boğaz kaşıntısı ve nefes darlığı için hastaneye başvurdu. Doktorlar gördüklerinden hemen sonra çocuğu apar topar ameliyata aldı. Bakın boğaz kaşıntısı nedeniyle hastaneye giden 5 yaşındaki çocuğun içinden ne çıktı.

24.10.2020 14:31 - Son Güncelleme: 24.10.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





