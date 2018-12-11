Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Uşak'ta, 3 hafta önce pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken, saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan Binnaz Sertçelik (22), yüzü gözü kan içindeyken, bulduğu kumandayla makineyi durdurup, canını kurtardı. O halde traktör kullanarak, 1,5 kilometre ötedeki evine ulaşmayı başaran Sertçelik'in baş derisi, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 7 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Doktoru, Sertçelik'in saçlarının çıkmaya başladığını söyledi.

11 Aralık 2018 Salı, 13:05:01 Güncelleme: 13:29:49
Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Antalya'dan Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine yardım etmek için tarlada pancar makinesi kullanan, yeni evli Binnaz Sertçelik, 14 Kasım'da meydana gelen kazayı anlatırken, o günü tekrar yaşadığını söyledi.

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Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Tarlada yalnızken kullandığı pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak için makinenin altına girdiğini belirten Sertçelik, "Başaramayınca makinenin altından çıkıp levye gibi bir aletle tekrar taşı çıkarmak istedim.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

O sırada rüzgar esince eşarbım ve saçlarım şafta dolandı. Kendimi tuttum. Direnmesem bedenim de dolanacaktı. Çok mücadele ettim, çok direndim. O sırada saçlarımın koptuğunu hissettim" dedi.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

'MAKİNENİN KUMANDASINI AYAĞIMLA KENDİME ÇEKTİM'

Başından akan kanın gözlerine dolduğunu, bu nedenle göremediğini dile getiren Binnaz Sertçelik, "O sırada makinenin uzaktan kumandasını aradım. Uzakta bir yerde duruyordu.

Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Ayağımla onu kendime çekip, elime aldım. Kumandanın üzerindeki yazıları göremiyordum. Çünkü gözlerime kan dolmuştu. Gözlerimi sildim. Sonra kumandanın üzerinde 'Kaldır' yazısını gördüm. Ona basıp, makineyi kaldırdım ve kafamı geri çektim" diye konuştu.

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