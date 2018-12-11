Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı
Uşak'ta, 3 hafta önce pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken, saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan Binnaz Sertçelik (22), yüzü gözü kan içindeyken, bulduğu kumandayla makineyi durdurup, canını kurtardı. O halde traktör kullanarak, 1,5 kilometre ötedeki evine ulaşmayı başaran Sertçelik'in baş derisi, ambulans helikopterle getirildiği Antalya'da 7 saatlik ameliyatla yerine dikildi. Doktoru, Sertçelik'in saçlarının çıkmaya başladığını söyledi.
11 Aralık 2018 Salı, 13:05:01 Güncelleme: 13:29:49
Antalya'dan Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine yardım etmek için tarlada pancar makinesi kullanan, yeni evli Binnaz Sertçelik, 14 Kasım'da meydana gelen kazayı anlatırken, o günü tekrar yaşadığını söyledi.
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