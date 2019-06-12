Baş ağrısı için doktora gitti kafasından çıkanlar herkesi şoke etti

Kafanızda bir şişlik çıksa ne yapardınız? Büyük ihtimalle başınızı bir yere çarptığınızı ve şiştiğini düşünüp, derhal bir doktorun yolunu tutardınız. Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı. Ama sonuç beklediğinden biraz farklı oldu. Kafasından çıkanlar herkesi şoke etti. Dr. Pimple yine ilginç operasyona imza attı. İşte sosyal medyada tık rekoru kıran o anlar...

12.06.2019 05:11 - Son Güncelleme: 12.06.2019 05:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





