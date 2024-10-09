Balkan topraklarındaki Osmanlı eserleri: Günümüze dek ulaşan 8 kadim yapı

Osmanlı Devleti tarihi boyunca pek çok kültürel ve mimari eser bırakmış önemli bir imparatorluktur. Bugün Türkiye sınırları dışında da Osmanlı'nın izlerini taşıyan sayısız yapı görmek mümkün. Balkanlar bu mirasın en zengin olduğu bölgelerden biri. Peki Balkanlarda hangi Osmanlı eserleri yer alıyor? İşte Balkanlarda bulunan ve günümüze dek ulaşmış 8 mimari miras...