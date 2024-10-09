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Balkan topraklarındaki Osmanlı eserleri: Günümüze dek ulaşan 8 kadim yapı

Balkanlar'daki kadim eserler Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel ve mimari mirasını yaşatmaya devam ediyor. Peki Balkan topraklarında inşa edilmiş ve günümüze dek ulaşan Osmanlı eserleri hangileri? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:07 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 13:07
Balkan topraklarındaki Osmanlı eserleri: Günümüze dek ulaşan 8 kadim yapı

Osmanlı Devleti tarihi boyunca pek çok kültürel ve mimari eser bırakmış önemli bir imparatorluktur. Bugün Türkiye sınırları dışında da Osmanlı'nın izlerini taşıyan sayısız yapı görmek mümkün. Balkanlar bu mirasın en zengin olduğu bölgelerden biri. Peki Balkanlarda hangi Osmanlı eserleri yer alıyor? İşte Balkanlarda bulunan ve günümüze dek ulaşmış 8 mimari miras...

Balkan topraklarındaki Osmanlı eserleri: Günümüze dek ulaşan 8 kadim yapı

Mostar Köprüsü, Bosna-Hersek

Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü, Bosna-Hersek'in simgesi haline gelmiştir. 1993'teki savaşta yıkılan köprü 2004'te UNESCO tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılmıştır.

Balkan topraklarındaki Osmanlı eserleri: Günümüze dek ulaşan 8 kadim yapı

Bayezid Camii, Arnavutluk

16. yüzyılda inşa edilen bu cami Arnavutluk'un en eski ibadet yerlerinden biri olarak biliniyor. Tarihi ve kültürel önemiyle öne çıkan Bayezid Camii yapılan restorasyonlarla günümüze dek ulaşmayı başardı.

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