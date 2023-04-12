RAMAZAN İMSAKİYE
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Balıkesir'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.04.2023 17:25 - Son Güncelleme: 12.04.2023 17:25
Balıkesir’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.

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Balıkesir’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Güven (60) idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, İlker Çil (40) yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Balıkesir’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Çarpışma sonrası Raşit Güven (60) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü İlker Çil (40) ise yaralanarak olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
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