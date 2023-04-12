Balıkesir'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
12.04.2023 17:25 - Son Güncelleme: 12.04.2023 17:25
Kaza, Gönen-Yenice Karayolu üzerinde Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit Güven (60) idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, İlker Çil (40) yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.