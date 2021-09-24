Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir'de ilk kez görüldü
Ege'de ava çıkan balıkçıların ağına 1 metre boyunda 2 adet kalamar takıldı. 16 kilogram ağırlığında olan kalamarları gören balıkçılar şaşkına dönerken, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol bu türe daha önce İzmir'de rastlanmadığını söyledi.
24.09.2021 12:23
- Son Güncelleme: 24.09.2021 12:31
Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum." dedi.
"İZMİR'DE RASTLAMADIK"
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.
Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık.