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Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir'de ilk kez görüldü

Ege'de ava çıkan balıkçıların ağına 1 metre boyunda 2 adet kalamar takıldı. 16 kilogram ağırlığında olan kalamarları gören balıkçılar şaşkına dönerken, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol bu türe daha önce İzmir'de rastlanmadığını söyledi.

24.09.2021 12:23 - Son Güncelleme: 24.09.2021 12:31
Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü

Egeli balıkçılar, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaklaşık 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 kalamar yakaladı.

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Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürekli vurgusunu yaptığı küresel iklim değişikliğinin etkilerinin denizlerde de hissedilmeye başlandığını söyledi.

Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü

Çakan, "Bunların en büyük ispatı bizim ağlarımıza takılan dev kalamarlar. Karaburun açıklarında balıkçıların ağlarına 1 metre boyunda ve 16 kilogram ağırlığında 2 dev kalamar takıldı. Normalde bizim Ege'de tuttuğumuz kalamarın boyu yaklaşık 15 santimetre. Ben 35 yıllık meslek hayatımda bu türü ilk defa görüyorum." dedi.

Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü

"İZMİR'DE RASTLAMADIK"
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akyol ise denizlerdeki küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü

Balıkçıların ağına takılan kalamarla ilgili bilgi veren Akyol, "Bu kalamar türünün isminin Thysanoteuthis Rhombus olduğunu tahmin ediyoruz. Diamond Squid diye de geçiyor. Akdeniz'de görülüyor. İzmir'de biz de buna rastlamadık.

Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü

Denizlerimizde görülmeye başlanan yeni türlerin balıkçılığa etkisi şu an için tehlikeli boyutta değil. Sular ısındıkça bu türlerin gelişi de artacaktır. Mesela aslan balığının bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk. Beklediğimizden hızlı geldi." diye konuştu.

Balıkçılar bile gözlerine inanamadı! İzmir’de ilk kez görüldü
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