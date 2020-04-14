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Balık avlama yöntemiyle dünyanın dikkatini çekti! Milyonlarca kişi bu balık avlama yöntemini izledi

Birçok kişinin hobi ya da spor olarak gördüğü balık avlamak, kimileri için de ekmek kapısı. Balık avlamanın birçok farklı yöntemi bulunurken, dünyanın farklı noktalarındaki taktikler daha önce görmediğiniz türden. İlkel malzemelerle balık avına çıkan genç kadın, hayatta kalmak için geliştirdiği teknik ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte sosyal medyayı sallayan balık avlama yöntemi...

14.04.2020 06:42 - Son Güncelleme:
Balık avlama yöntemiyle dünyanın dikkatini çekti! Milyonlarca kişi bu balık avlama yöntemini izledi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Balık avlama yöntemiyle dünyanın dikkatini çekti! Milyonlarca kişi bu balık avlama yöntemini izledi
Balık avlama yöntemiyle dünyanın dikkatini çekti! Milyonlarca kişi bu balık avlama yöntemini izledi
Balık avlama yöntemiyle dünyanın dikkatini çekti! Milyonlarca kişi bu balık avlama yöntemini izledi
Balık avlama yöntemiyle dünyanın dikkatini çekti! Milyonlarca kişi bu balık avlama yöntemini izledi
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