Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
Balık avlamak bazıları için ekmek kapısı iken bazıları için ise adeta vazgeçilmez bir hobi. Balık avlamak için birbirinden farklı yöntemler var. Kimi basit bir olta ile avlarken kimi ise daha fazla araç kullanarak avdaki şansını yükseltmek ister. Fakat birazdan göreceğiniz karelerde bir genç kadın öyle taktikler kullanıyor ki ağızları açık bırakacak cinsten. İlkel malzemelerle hayatta kalma macerasına atılan genç kadın, eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. Eliyle balık yakalayan bu kadına çok şaşıracaksınız... İşte birbirinden ilginç balık yakalama taktikleri...
10.03.2020 06:50
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Son yılların modası haline gelen ilkel malzemelerle yaşam sürmek izleyenleri şaşırtıyor. İlerleyen teknolojiye rağmen eski yöntemlerle hayatta kalmaya çalışmak için videolar çekenlere bir yenisi daha eklendi. İlkel malzemelerle hayatta kalmak isteyen bir kadın eliyle balık tutmak için kolları sıvadı. İşte görenlerin ağzını açık bırakacak birbirinden ilginç avlanma yöntemleri...
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