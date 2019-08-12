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Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek! Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları

Her gün etrafımızda görüp önemsiz saydığımız, belki de birçoğunu çöpe attığımız bazı eşyalar aslında öyle işlere yarıyor ki çok şaşıracaksınız! Becerikli bir el, biraz hayal gücü birkaç da basit araç gereçli evinizde bulunan birçok kullanılmayan eşyayı kullanışlı şeylere dönüştürerek değerlendirebilirsiniz. İşte hayretle izleyeceğiniz, artık eşyaları kullanışlı aletlere dönüştüren pratik ipuçları...

12.08.2019 07:20 - Son Güncelleme: 12.08.2019 07:20
Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek! Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları

Çivi az sonra şekil değiştirecek ve bambaşka bir işe yarayacak! Her gün etrafımızda gördüğümüz eşyaların aslında çok ama çok farklı amaçlarla kullanılabildiğini biliyor musunuz?

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek!

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek! Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları

Önce penseyi alıyoruz.

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek! Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları

Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz.

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek! Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları

Aynen bu şekilde!

Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek! Öğrenince çok şaşıracağınız pratik ipuçları

Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!

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