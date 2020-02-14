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Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi. Yıkımının yarın yapılmasının planlandığını söyleyen Bahadır, "Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü. " dedi.

14.02.2020 16:46 - Son Güncelleme: 14.02.2020 16:49
Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar

İstanbul Bahçelievler'de bulunan boş biri bina saat 15.00 sıralarında çöktü. Binanın çökmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

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Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yıkılan binaya ilişkin açıklama yaptı. Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar

Yandaki binaların da önlem amaçlı boşaltıldığını kaydeden Bahadır şunları söyledi:

Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar

"TAŞIYICI KOLONLARINDAKİ DEMİRLERİ SATMAK İÇİN ALMIŞLAR"
"7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz. Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü."

Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.

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