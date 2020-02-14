Bahçelievler'deki bina neden yıkıldı? Belediye Başkanı Hakan Bahadır açıkladı: Demirleri satmak için almışlar
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi. Yıkımının yarın yapılmasının planlandığını söyleyen Bahadır, "Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü. " dedi.
"TAŞIYICI KOLONLARINDAKİ DEMİRLERİ SATMAK İÇİN ALMIŞLAR"
"7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz. Bu sabah taşıyıcı kolonlarındaki demirleri satmak için almışlar. Demirler gidince bina 2-3 saat sonra çöktü."
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.