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Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!

Her şey baçhesinde spor yaparken başladı. Birden bıçak gibi bir ağrı saplandı, doktoru basit antibiyotikler yazdı, ancak 25 yaşındaki genç kadın bunları kullanınca her şey çok daha kötü oldu. Şoke edici hikayesini tüm detaylarıyla anlatan spor eğitmeninin akıllara durgunluk veren hikayesi, tüm dünyada manşetlere taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...

08.09.2020 09:49 - Son Güncelleme: 08.09.2020 09:49
Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!

Karantina sürecinde "evde kal" çağrısına uyarak günlük egzersizlerini evinin bahçesinde yapan 25 yaşındaki genç kadın, omurgasına giren bıçak gibi dayanılmaz ağrıyla hayatının şokunu yaşadı. Sonra ise problemler çığ gibi büyüdü ve dayanılması zor bir kal aldı.

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Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!

Güney Londra'nın Kennington bölgesinde yaşayan 25 yaşındaki Fran Whitfield, karantina dönemi sırasında sayısız sağlık sorunuyla baş etmeye çalıştı.

Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!

Sonra da beyninde ölümcül bir tümör olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki spor aşığı genç kadın, evinin bahçesinde egzersiz yaparken, aniden omurgasında bıçak gibi bir ağrı hissetti.

Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!

Mirror gazetesinin aktardığına göre Fran, zaman kaybetmeden pratisyen hekimle iletişime geçti ve antibiyotik kullanmaya başladı.

Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!

Ancak ağrı daha da kötüleşti ve daha ne olduğunun farkına bile varamadan Fran'in ayağı tamamen felç oldu.

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