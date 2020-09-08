Bahçede spor yaparken ağrı girdi, sonrasında başına gelenler herkesi şoke etti!
Her şey baçhesinde spor yaparken başladı. Birden bıçak gibi bir ağrı saplandı, doktoru basit antibiyotikler yazdı, ancak 25 yaşındaki genç kadın bunları kullanınca her şey çok daha kötü oldu. Şoke edici hikayesini tüm detaylarıyla anlatan spor eğitmeninin akıllara durgunluk veren hikayesi, tüm dünyada manşetlere taşındı. İşte son dakika haberinin detayları...
08.09.2020 09:49
- Son Güncelleme: 08.09.2020 09:49
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