Baharın kırmızı beyaz simgesi: Marteniçka ne zaman takılır, anlamı nedir? Balkan geleneğinin kökeni
Marteniçka geleneği her yıl 1 Mart itibarıyla başlıyor. Kırmızı ve beyaz iplerden hazırlanan bileklikler sol bileğe bağlanıyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen ilk leylek ya da kırlangıcın görülmesiyle birlikte bileklik çıkarılarak çiçek açmış bir ağaca asılıyor. Kuş görülmemesi halinde ise uygulama 31 Mart'ta sona eriyor. Balkan kökenli ritüel, baharın gelişini simgeleyen gelenekler arasında yer almayı sürdürüyor.
