Baharın kırmızı beyaz simgesi: Marteniçka ne zaman takılır, anlamı nedir? Balkan geleneğinin kökeni

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR, NASIL ÇIKARILIR?

Geleneğe göre tarih nettir: Marteniçkalar her yıl 1 Mart'ta takılır. Bileklik genellikle sol bileğe bağlanır. Bu tarih, Bulgar kültüründe kış ile bahar arasındaki geçişi temsil eden özel bir gün olarak kabul edilir. 1 Mart itibarıyla insanlar birbirlerine marteniçka hediye ederek yeni mevsimi karşılar.

Ritüele göre marteniçka takan kişi, ilk kırlangıç ya da leyleği gördüğünde bilekliğini çıkarır. Ardından çiçek açmış bir ağaca bağlayarak doğaya dilek bırakır. Kuş görülmezse uygulama 31 Mart'ta sona erer ve bileklik o gün çıkarılır. Geleneksel inanışa göre bu ritüel, yılın bereketli ve sağlıklı geçmesi temennisiyle yapılır.