Bağcılar'da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü
İstanbul'da dün gece saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle, Bağcılar'da bulunan bir şantiye alanını su bastı. Alandaki 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesi su altında kalırken, göle dönen alan havadan görüntülendi.
10.07.2022 15:39 - Son Güncelleme: 10.07.2022 15:51
Bağcılar'da kuvvetli yağış şantiye alanını göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldığı alan havadan görüntülendi.
Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.