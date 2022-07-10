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Bağcılar'da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü

İstanbul'da dün gece saatlerinden beri etkili olan yağış nedeniyle, Bağcılar'da bulunan bir şantiye alanını su bastı. Alandaki 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesi su altında kalırken, göle dönen alan havadan görüntülendi.

10.07.2022 15:39 - Son Güncelleme: 10.07.2022 15:51
Bağcılar’da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü

Bağcılar'da kuvvetli yağış şantiye alanını göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldığı alan havadan görüntülendi.

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Bağcılar’da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü

Bağcılar'da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu.

Bağcılar’da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü

Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı.

Bağcılar’da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü

Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

Bağcılar’da şantiye alanını su bastı! 11 kamyon 4 iş makinesi suya gömüldü

"MİLYARLARCA ZARAR VAR"
Olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, "Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum.

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