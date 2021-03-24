Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Keramettin ve Asiye Küçük çifti, babalarından miras kalan susam yağı çıkarma işini yarım asırdır aynı yöntemle devam ettiriyor.
24.03.2021 10:03
- Son Güncelleme: 24.03.2021 10:08
Keramettin Küçük, değirmen ilk kurulduğunda dibek taşını atların çevirmesiyle yağ elde ettiklerini, malzemeler yıpranınca pres yağ makinesine geçerek elle yağ çıkardıklarını belirtti. Babasının yaşlandıktan sonra değirmeni çalıştırdığını söyleyen Küçük, susamın kalitesine göre üç ila üç buçuk kilodan bir kilo yağ çıktığını kaydetti.