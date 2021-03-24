Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

1966 yılında babası tarafından susam, afyon ve çitlembik yağı çıkarmak için değirmenin kurulduğunu ifade eden Keramettin Küçük, yağ çıkarmak için değirmene gelen müşterilere susam yağı ve çitlembik yağının faydaları ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor.