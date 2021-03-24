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Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Keramettin ve Asiye Küçük çifti, babalarından miras kalan susam yağı çıkarma işini yarım asırdır aynı yöntemle devam ettiriyor.

24.03.2021 10:03 - Son Güncelleme: 24.03.2021 10:08
Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

Keramettin Küçük, değirmen ilk kurulduğunda dibek taşını atların çevirmesiyle yağ elde ettiklerini, malzemeler yıpranınca pres yağ makinesine geçerek elle yağ çıkardıklarını belirtti. Babasının yaşlandıktan sonra değirmeni çalıştırdığını söyleyen Küçük, susamın kalitesine göre üç ila üç buçuk kilodan bir kilo yağ çıktığını kaydetti.

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Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

1966 yılında babası tarafından susam, afyon ve çitlembik yağı çıkarmak için değirmenin kurulduğunu ifade eden Keramettin Küçük, yağ çıkarmak için değirmene gelen müşterilere susam yağı ve çitlembik yağının faydaları ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor.

Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

Meşe odununda yanan ateşte kavrulan susam ve çitlembikleri daha sonra kıl torbalara koyarak pres makinesinde el gücüyle yağını çıkardıklarını ifade eden Keramettin Küçük, "Değirmen 1966 yılında kuruldu. Baba mesleği. Köylülerin kaldırdığı susamların yağını çıkarıyoruz.

Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

Makinede öğütüyoruz, daha sonra kavuruyoruz, kavurduktan sonra kıl torbaya koyup makinede yağını çıkarıyoruz. Başka torbaya koyarsak patlar, onun için keçi kılından dokuduğumuz torbaya koyuyoruz. Babam 1966 yılında kurdu bu değirmeni o zamandan bu zamana yürütüyoruz.

Babalarından miras kaldı! Karı-koca yarım asırdır aynı yöntemle susam yağı çıkarıyor

Babam ihtiyarladıktan sonra mesleği ben devraldım yaklaşık on yıl oldu. Daha önce babam yapıyordu bu mesleği tabi susam ekimi azaldığı için biraz ara verildi sonra yine başladık.