Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç...
Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...
Baba Vanga kehanetleriyle korku salmaya devam ederken, kan donduran olaylar da yaşanmaya devam ediyor. Sri Lanka'daki saldırı ve Fransa'daki katedralin yanmasıyla gözlerin çevrildiği Baba Vanga, Türkiye kehanetleriyle herkesi korkuttu. Türkiye hakkında da kehanetler bulunan Baba Vanga, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler?
NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR
Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.
Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.
GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK
Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.