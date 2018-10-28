Baba Vanga'nın en korkutucu kehanetleri! Dünyanın sonu ne zaman gelecek?
1911 yılında Makedonya'da dünyaya gelen ve 1996'da Bulgaristan'da hayatını kaybeden son yüz yılın en büyük kahini Baba Vanga'nın kehanetleri üzerinden yıllar geçmesine rağmen sırrını koruyor. Görme engelli olan Baba Vanga'nın bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşti. 2018 yılı ve dünyanın sonu için de kehanetleri bulunan Baba Vanga'nın en çarpıcı kehanetlerini sizler için derledik...
İkiz Kuleler saldırı, Brexit, IŞİD'in yükselişi gibi pek çok önemli olayı tahmin eden Baba Vanga isimli ünlü kör mistiğin 2018 için de iki önemli tahmini bulunuyor. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu.
PEK ÇOK OLAYI DOĞRU TAHMİN ETTİ
1996'da öldüğünde 85 yaşında olan Baba Vanga, pek çok doğal felaketi ve küresel çapta etkisi olan olayları önceden bildiğine inanıldığı için pek çok komplo teorisyeni arasında oldukça popüler bir figür. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Vanga ölmeden önce önümüzdeki yüzyıllar için yaptığı öngörülerde 2018'i de es geçmedi.
2018 İÇİN 2 TAHMİNİ VAR
Baba Vanga'nın 2018 tahminleri; Çin'in 2018'de süper güç olup bu ünvanı ABD'den devralacağı ve Venüs gezegeninde yeni bir enerji biçimi keşfedileceği.
TAHMİNLERİ GERÇEKLEŞEBİLİR
Peki bu tahminler gerçekleşebilir mi? Yıl ortasında ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşları, Baba Vanga'nın kehanetlerini bir ölçüde doğrular nitelikteydi. Bu savaştan güçlü çıkan Çin ekonomisi son yıllarda giderek genişlemeyi sürdürüyor. 1970'de toplam dünya ekonomisinin sadece yüzde 4'ünü oluştururken bu rakam 2015'te yüzde 15,6'ya yükselmiş durumda. Çin henüz ABD'yi yakalayamadı ama bu çok yakında gerçekleşebilir.
Venüs için ise bugün bu konuyla ilgili herhangi bir uzay görevi mevcut değil. Bununla birlikte güneş astrofizikçisi Eugene Parker'ın adını taşıyan ve Güneş'in dış yapısını araştıran bir görev 2018'de gerçekleştirilecek. Bu görev esnasında Venüs'ün yerçekim kuvvetinin, Güneş'in etrafından geçmek için kullanılması düşünülüyor.