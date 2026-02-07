PODCAST CANLI YAYIN

Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri! Büyük depremler kapıda mı? İşte dünyayı bekleyen tehditler

Baba Vanga'nın 2026 yılına dair öngörüleri yeniden gündemde. Kör kahinin iddiaları, artan küresel gerilimler eşliğinde 3. Dünya Savaşı ihtimalinden, yapay zekanın kontrolden çıkabileceği senaryolara kadar uzanıyor.

Ekonomik sarsıntılar, büyük doğal felaketler ve dünya siyasetinde dengeleri kökten değiştirecek gelişmeler de bu karanlık tabloya eşlik ediyor. Peki Baba Vanga 2026 için ne söyledi? İşte dünyayı bekleyen tehditler…

KEHANETLERİYLE TARİHE GEÇEN BABA VANGA

Asıl adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde kalan Strumitsa'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken yaşadığı şiddetli bir fırtına sırasında görme yetisini kaybeden Vanga, bu olaydan sonra kehanetlerde bulunduğunu iddia ederek kısa sürede ün kazandı ve "Balkanların Nostradamus'u" olarak anılmaya başlandı.

Hayattayken söyledikleri Bulgar hükümeti tarafından kayıt altına alınan Baba Vanga'ya İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu, Mahatma Gandi'nin ölümü, 11 Eylül saldırıları, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi pek çok olayın önceden bilindiği atfedildi. Prenses Diana'nın ölümü de ona mal edilen kehanetler arasında yer aldı.

Etkisi sadece halkla sınırlı kalmadı; Bulgaristan'ın eski lideri Todor Jivkov başta olmak üzere birçok siyasetçinin kendisine danıştığı, hatta Nazi lideri Adolf Hitler'in ve Sovyet gizli servisi KGB'nin bile Baba Vanga'ya ilgi gösterdiği iddia edildi.

1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga, bugün hala özellikle 2026 yılına dair kehanetleri nedeniyle medyanın ve kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak uzmanlara göre bu iddiaların büyük bölümü, doğrulanmış kehanetlerden çok günümüzün savaş, teknoloji, çevre ve siyasi kriz korkularının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

BABA VANGA'YA GÖRE 2026'DA DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKELER

3. Dünya Savaşı

Baba Vanga'ya atfedilen en çarpıcı öngörülerden biri, birden fazla ülkeyi içine çekecek geniş çaplı bir askeri çatışma ihtimali. Tayvan hattında yükselen gerilim, Doğu Avrupa'daki savaş atmosferi ve ABD, Çin ile Rusya arasındaki güç mücadelesi bazı yorumculara göre 3. Dünya Savaşı korkularını besleyen gelişmeler arasında gösteriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, dünya genelinde ciddi bir siyasi ve ekonomik kaos yaşanabileceği iddia ediliyor.

Küresel Güç Dengelerinde Kırılma

Baba Vanga'nın takipçilerine göre, kehanetlerde dünya liderliğinin yön değiştireceğine dair işaretler bulunuyor. Batı merkezli düzenin zayıflarken, Asya'nın özellikle de Çin'in küresel etkisini artıracağı öne sürülüyor. Çin'in hızla büyüyen ekonomisi ve artan jeopolitik ağırlığı, bu iddiaların dayanak noktası olarak değerlendiriliyor.

Küresel Ekonomide Derin Sarsıntı

Baba Vanga'ya atfedilen iddialara göre dünya ekonomisi uzun soluklu bir baskı dönemine girecek. Bankacılık sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar, kalıcı enflasyon, dalgalı piyasalar ve durgunluk benzeri koşulların 2026'ya kadar etkisini sürdürmesiyle küresel finans dengelerinin daha da kırılgan hale geleceği öne sürülüyor.

Doğal Afetler

Kehanet yorumları, doğanın daha sert yüzünü göstereceğine işaret ediyor. Büyük ölçekli depremler, aktif volkan patlamaları ve buzulların hızla erimesine bağlı seller gibi felaketlerin artacağı iddia ediliyor. Bazı değerlendirmelerde, bu süreçten Dünya'daki kara alanlarının önemli bir bölümünün etkilenebileceği ileri sürülüyor.

Yapay Zeka İçin Kritik Eşik

Hızla gelişen yapay zekâ teknolojilerinin insanlık için ciddi bir sınav haline geleceği savunuluyor. İddialara göre makineler, birçok alanda insan kontrolünü aşarak iş gücü dengelerini, etik kuralları ve karar alma mekanizmalarını köklü biçimde değiştirebilir.

Dünya Dışı Yaşam İddiası

En çok tartışma yaratan başlıklardan biri ise insanlığın dünya dışı varlıklarla temas kuracağı yönündeki iddia. 2026'nın sonlarına doğru gerçekleştiği öne sürülen bu temasın, insanlığın evrene bakışını tamamen değiştirecek bir kırılma yaratacağı ileri sürülüyor.

Küresel Siyasi Dalgalanma

Tahminlerde, siyasi istikrarsızlığın pek çok ülkeye yayılacağına dair işaretler olduğu belirtiliyor. Mevcut liderlerin güç kaybetmesi, yönetim değişiklikleri ve yeni, etkili bir küresel figürün ortaya çıkması gibi senaryolar bu çalkantılı sürecin parçası olarak aktarılıyor.

GELECEK İÇİN KEHANETLERİ

Laboratuvarlarda geliştirilen yapay organ teknolojilerinin, insan ömrünü 120 yıla kadar uzatabileceği öngörülüyor.

2033 yılına gelindiğinde, kutuplardaki buzulların hızla erimesi deniz seviyelerinde belirgin bir yükselişe yol açacak.

2043 yılında dünya ekonomisi çok iyi bir durumda olurken Müslüman nüfusu artarak Avrupa'ya hakim olacak.

2046 yılında insan vücudundaki tüm organlar yeniden üretilebilecek ve çoğaltılabilecek hastalanan bir organın çıkarılıp yerine yenisinin takılması, en yaygın ve en kolay tedavi yolu haline gelecek.

2084'te doğa kendini yenileyerek yeniden hayat bulacak.

2088 yılında, insanları saniyeler içinde yaşlandıran yeni ve bilinmeyen bir hastalık ortaya çıkacak.

2100 yılında, insan eliyle üretilen yapay bir güneş, Dünya'nın karanlık kalan yüzünü aydınlatmak için kullanılacak.

2111 yılında insanlar, androidlere benzeyen ve robotik özellikler taşıyan varlıklara dönüşecek.

2170 yılında dünya genelinde etkileri hissedilen büyük bir kuraklık meydana gelecek.

2183'te Mars gezegeninde kurulan bir koloni nükleer bir güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını ilan etmeyi talep edecek.

2196 yılında Asya ve Avrupa kökenli toplumlar tamamen kaynaşarak tek bir yapı haline gelecek.

2201 yılında Güneş'teki termonükleer tepkimelerin yavaşlamasına bağlı olarak Dünya'daki hava sıcaklıkları belirgin şekilde azalacak.

2256 yılında bir uzay gemisi, Dünya'ya daha önce bilinmeyen yeni bir hastalık taşıyacak.

2256'da uzay yolculukları, Dünya'ya yeni ve bilinmeyen hastalıkların taşınmasına neden olacak.

2480 yılında insan eliyle oluşturulan iki yapay güneşin çarpışması sonucu Dünya yeniden karanlığa gömülecek.

3797 yılında dünyadaki tüm yaşam sona erecek insanlık hayatta kalabilmek için yeni bir güneş sisteminde yaşam alanı arayışına girecek.

