Baba Vanga’nın 2026 kehanetleri! Büyük depremler kapıda mı? İşte dünyayı bekleyen tehditler

KEHANETLERİYLE TARİHE GEÇEN BABA VANGA

Asıl adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde kalan Strumitsa'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken yaşadığı şiddetli bir fırtına sırasında görme yetisini kaybeden Vanga, bu olaydan sonra kehanetlerde bulunduğunu iddia ederek kısa sürede ün kazandı ve "Balkanların Nostradamus'u" olarak anılmaya başlandı.

Hayattayken söyledikleri Bulgar hükümeti tarafından kayıt altına alınan Baba Vanga'ya İkinci Dünya Savaşı'nın sonucu, Mahatma Gandi'nin ölümü, 11 Eylül saldırıları, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi pek çok olayın önceden bilindiği atfedildi. Prenses Diana'nın ölümü de ona mal edilen kehanetler arasında yer aldı.