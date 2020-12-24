Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Yaşam Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2020'nin bitimine günler kala yeniden gündeme geldi. 2020'nin kabusu koronavirüs salgınını bilen Baba Vanga'nın 2021 için kehanetleri merak konusu oldu. Tarihin en ünlü kahinine göre gelecek yıl Putin suikaste uğrayacak, Trump gizemli bir hastalığa yakalanacak, Avrupa ekonomisi çökecek ve bir ejderha ortaya çıkacak. Geleceği gören ismin 2021'de verdiği tek bir müjde var.

24.12.2020 13:51 - Son Güncelleme: 24.12.2020 13:51
Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

Bugüne kadar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 11 Eylül saldırılarına, Çernobil faciasından Prenses Diana'nın ölümüne ve Brexit'e kadar birçok olayı önceden bildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

1989 yılında Sovyetler Birliği'ne ait Kursk denizaltısının batacağını söylemesi gözleri görmeyen kahini dünya çapında üne kavuşturdu.

Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

Kabus gibi geçen 2020'nin ardından 2021'e sayılı günler kala, gözler bir kez daha Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın tahminlerine çevrildi.

Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

Gözleri görmeyen Baba Vanga'ya göre, 2021'de insanlık koronavirüs salgınıyla boğuşurken kansere çare bulunacak ve hastalık zincire vurulacak.

Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri gün yüzüne çıktı! 2021 çok daha kötü olacak... Hitler'in bile akıl aldığı kahin Baba Vanga...

Gelecek yılın tahminleri arasında Rusya lideri Vladimir Putin'in suikaste kurban gideceği bulunuyor. Suikaste girişecek kişi bir Rusya vatandaşı olacak.

DİĞER GALERİLER