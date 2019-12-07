Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri tüyler ürpertti! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye kehanetleri ise...

Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 yılı ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösteririyor... Ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri herkesi korkuttu. İşte o kehanetler...

07.12.2019 16:33 - Son Güncelleme: 07.12.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





