Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri tüyleri ürpertti! Taş üstünde taş kalmayacak... Türkiye ve Donald Trump...
Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri tüyleri ürpertti! Son zamanlarda artan deprem haberleriyle tedirgin olan vatandaşlar dünya tarihinde birçok olayı önceden tahmin eden Baba Vanga'nın Türkiye kehanetlerini araştırmaya başladı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Dünyanın geleceği hakkında pek çok şeyi bilen bir kadın 'Baba Vanga' Bulgaristan'da sıradan bir insan iken, tutturduğu kehanetleriyle tüm dünyanın gözünü üzerine çeken Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, bu yılın bizler için pek huzurlu geçmeyeceğini gösteriyor gibi. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.
09.10.2019 21:34
- Son Güncelleme: 09.10.2019 21:34
Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkıp, söyledikleri ile dünyayı etkileyen bir kadın. Ne dediyse çıkan ve dedikleri doğru olmaya devam ederse sonumuzun pek hayırlı olmayacağı açık olan bir kadın, Baba Vanga. Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'nin tuttuğu belirtiliyor.
Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı.
DİĞER GALERİLER